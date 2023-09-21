فيتوريا يحضر لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدفاع الجوي بدوري نايل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ومعه محمد غرابة مدير المنتخب وباقي أفراد الجهاز الفني لملعب الدفاع الجوي لمتابعة مواجهة الزمالك امام نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

وراهن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على خبرات أحمد فتحي بينما أراح رمضان صبحي من المشاركة أساسيًا وجاء التشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ، خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين، خط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس".

بينما تسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالحرس القديم في التشكيل الذى ضم كل من: "حراسة المرمى : محمد صبحي، وخط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي، وخط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر، خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

وتعد مباراة اليوم هي السابعة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعتهما 16 لقاءً سابقا كان التفوق للزمالك خلالها بـ10 انتصارات في مقابل فوزين لبيراميدز و4 مباريات انتهت بالتعادل، سجل الزمالك 25 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 11 هدفا في شباك الزمالك، وانتهت أخر مواجهة جمعت بينهما بالتعادل السلبى.

ويتفوق فريق بيراميدز على الزمالك في القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة، حيث تبلغ قيمة فريق بيراميدز 21.73 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة الزمالك التسويقية 18.98 مليون يورو.

وتٌعد مباراة اليوم بين الزمالك بيراميدز هى المواجهة رقم 9 التى يديرها محمود بسيونى للزمالك، حيث سبق و أدار 8 مواجهات للفريق الأبيض، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، ولم يتلق أى هزيمة معه، أشهر بسيونى 14 إنذارا واحتسب 4 ركلات جزاء.