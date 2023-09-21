بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 ضمن منافسات الجولة الأولى في دوري نايل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 09:21 مساءً - تعادل فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .

وبدأ الزمالك الهجوم من الدقائق الأولي عن طريق تسديدة لناصر منسي مهاجم الفريق تصدي لها أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز ، وفي الدقيقة 4 شهدت اول تهديد لبيراميدز علي مرمي الزمالك من تسديدة قوية لمصطفي فتحي جاءت بجوار مرمي الفريق الأبيض.

وأهدر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 6 بعد ما فشل في استغلال فرصة سهلة ، واستمر فريق بيراميدز في تهديد مرمي الزمالك ، فيما حاول لاعبي الفريق الأبيض فرض سيطرتهم علي اللقاء .

​وفي الدقيقة 17 ، كاد يحرز ابراهيم عادل لاعب بيراميدز الهدف الأول من خلال تسديدة قوية جاءت بجوار مرمي محمد صبحي حارس الزمالك ، وفي الدقيقة 19 اهدر المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز فرصة تسجيل هدف .

وفي الدقيقة 24 ، احتسب حكم اللقاء ركلة حرة لبيراميدز من منطقة خطيرة نجح عبد الله السعيد في ترجمتها الي هدف الأول للفريق أمام الزمالك .

وبعد هدف بيراميدز حاول الزمالك في استعادة السيطرة علي مجريات اللقاء لإدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوي ، فيما حاول بيراميدز في تعزيز الهدف من خلال الفرص التي اتيحت قبل نهاية الشوط .

ومع بداية الشوط الثاني ، اجري الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولمبي اوسوريو 4 تغيرات لتفعيل الهجوم ، حيث دفع بمصطفي شلبي ويوسف اوباما وابراهيم ناداي ودونجا، بدلا من محمد عبد الشافي وايشو والسيسي واشرف روقا.

وفي الدقيقة 57 ، نجح نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في ادارك هدف التعادل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء تسكن مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز .

وفي الدقيقة 61 ، تمكن ابراهيم نداي في احراز الهدف الثاني للزمالك من تسديدة بالرأس لم يتمكن الشناوي من التصدي لها .

وواصل الزمالك الضغط علي بيراميدز الذي اجري ثلاث تغيرات لتنشيط الهجوم بالدفع برمضان صبحي وبلاتي توريه ومحمد حمدي ، بدلا من كريم حافظ ومصطفي فتحي وعبد الله السعيد .

وفي الدقيقة 78 ، نجح رمضان صبحي في ادراك هدف التعادل لبيراميدز بعد تسديدة متقنة لم يتمكن محمد صبحي حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.

وفي الدقيقة 81 ، شهدت المباراة حصول محمود علاء مدافع الزمالك علي كارت أحمر بعد تدخل قوي علي أحمد فتحي ليحصل علي الانذار الثاني ويطرد من المباراة .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة مثلوثي - مصطفى الزناري

الوسط : محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - عمر جابر - أحمد أيشو - سيد نيمار

الهجوم : ناصر منسي

وقرر أوسوريو استبعاد حسام عبد المجيد ومحمد بيسو من قائمة اللقاء على أن يتواجد بمقاعد البدلاء : عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الغني - محمد طارق - نبيل دونجا - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - علي ياسر

كما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس