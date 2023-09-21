مرموش يسجل فى فوز آينتراخت فرانكفورت على أبردين بدوري المؤتمر.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 10:18 مساءً - قاد المهاجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني، للفوز على ضيفه فريق أبردين الاسكتلندي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023/24.

وسجل عمر مرموش نجم المنتخب الوطنى، أول أهدافه الأوروبية، لصالح فريقه ضد أبردين الإسكتلندى، وجاء هدف مرموش من ركلة جزاء في الدقيقة 13، ليوقع على أول هدف أوروبى في مسيرته التي دافع خلالها عن ألوان سانت بولي وشتوتجارت وفولفسبورج قبل انتقاله إلى أينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم الجارى.

ورفع مرموش رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم بعد 8 مباريات فقط بواقع هدف في الدورى والكأس واليوم في أوروبا.

وتعادل الفريق الاسكتلندي، فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب دانتي بولفارا.

ونجح روبين كوخ، فى تسجيل هدف الفريق الألماني الثاني، فى الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وفى نفس المجموعة، فاز باوك سالونيكا اليوناني، على مضيفه هلسنكي الفنلندي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخاض فرانكفورت لقاء أبردين بالتشكيل التالي:



تراب، باتشو، كوخ، سمولتشيتش، عمر مرموش، السخيري، رودي، إبيمبا، جوتزه، نجانكام وآرونسون.