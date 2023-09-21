رئيس هيئة التأمينات: لا زيادة للمعاشات دون قانون والصرف سيتم بأثر رجعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 11:19 مساءً - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرف الحالة التى يعانى منها الناس، مشيرا إلى أن آخر حزمة اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات كانت منذ حوالى 11 شهرا وكان زيادة 300 جنيه.

وأضاف اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الرئيس أقر حزمة جديدة يتم صرفها اعتبارا من 1 أكتوبر القادم وسيتم صرف زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه كمنحة استثنائية، موضحا أن صرف الأموال يتطلب قانون وموافقة مجلس النواب.

وتابع: "بمجرد صدور القرار نسقنا مع وزارة المالية وأعددنا مشروع قانون بالحزمة الاجتماعية وتم إحالة القانون لمجلس النواب ومجلس النواب ينعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وبالتالى لا نستطيع الصرف بدون قانون وفى شهر 11 سيتم الصرف بأثر رجعى لأن موعد صرف المعاش يكون أول الشهر وليس آخر الشهر".