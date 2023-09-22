بعد هزيمة لاسك لينز النمساوي.. كلوب يصل للفوز 50 أوروبيا مع الريدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 سبتمبر 2023 12:31 صباحاً - تمكن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، إلى فوزه رقم 50 فى المسابقات الأوروبية مع الريدز، بعد انتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدف، على مضيفه فريق لاسك لينز النمساوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

وذكرت شبكة "بليتشر" الإنجليزية أن كلوب، وصل للفوز رقم 50 على المستوي الأوروبي مع الريدز، كأكثر المدربين فى تاريخ ليفربول.





لاسك لينز ضد ليفربول

وساهم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى فى ريمونتادا ليفربول ضد لاسك لينز النمساوى بعدما شارك كبديل فى مباراة اليوم، والتى حول فيها الريدز تأخرهم بهدف إلى فوز 3-1 على ملعب "لينزر" معقل الفريق النمساوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف فلوريان فليكر، فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، من تسديدة قوية على سكنت على يمين الحارس.

وفى الشوط الثانى أدرك ليفربول التعادل عبر نونيز من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وأضاف لويس دياز الثانى في الدقيقة 63، وشارك محمد صلاح في الدقيقة 74 بدلا من ريان جرافنبرخ، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث فى الدقيقة 88 ولم يحتفل فى أول ظهور مع ليفربول بالدورى الأوروبى منذ انتقاله إلى الفريق فى 2017 قادما من روما.



وخاض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمي: كيلير.

الدفاع: كوناتي، فان دايك، تسيميكاس وإندو.

الوسط: جرافنبرتش، إليوت وباجسيتيك.

الهجوم: دوك، دياز ونونيز.