نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسؤولية الطبية الأبرز.. تشريعات هامة على أجندة "صحة النواب" خلال الانعقاد الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أبرز مشروعات القوانين التي ستتصدر الأجندة التشريعية للجنة مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمقرر له مطلع شهر أكتوبر المُقبل، مؤكدين أن هناك عدد من القوانين الهامة والمتعلقة بالشأن الصحي والتي لم تتاح الفرصة لإصدارها خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، ومن المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد.

النائبة إيناس عبدالحليم

قانون المسؤولية الطبية

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يُعد من أبرز وأهم القوانين التي سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة للصحة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والذي يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، والتصدي لحالات التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، مشيرة إلى أن اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون بحضور كافة الجهات المعنية ومن المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان.

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن القانون يستهدف حماية المريض والحرص على سلامته، من خلال آليات يستخدمها المريض في حال تقصير الطبيب، وتتمثل في "اللجنة الفنية الصحية المتخصصة" التي يتم اللجوء إليها في حال حدوث أيا من المضاعفات الجانبية للعمليات التي يتم إجراؤها.

وتابعت: كذلك يستهدف القانون حماية الأطباء من خلال سن عقوبات رادعة لكل من تعدى على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم وإتلاف الأجهزة والمنشآت الطبية.

قانون تغليظ عقوبة زواج القاصرات

وأشارت عضو صحة النواب، إلى أن قانون "التصدي لزواج القاصرات وتغليظ عقوبة الزواج المبكر" من أولويات عمل اللجنة أيضًا خلال الانعقاد الرابع، مؤكدة أنه على الرغم من خطورة الزواج المبكر إلا أن القانون لايعاقب عليه، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبة بالسجن وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، على كل من المأذون والشهود والزوج، إذا ثبت توثيق عقد الزواج ولم تبلغ الفتاة سن الـ ١٨ عام.

قانون تجريم عمل الأطفال

وتابعت: كذلك قانون "تجريم عمل الأطفال"، والذي يستهدف إيقاف عمل الأطفال الذين يتم إنجابهم وتسريحهم قبل بلوغ الـ ١٠ سنوات، موضحة أنه في عام ٢٠١٦ أقرت المحكمة الدستورية العليا أن سن الطفولة حتى ١٨ عام، مؤكدة أهمية هذين القانونين في تحديد النسل وتنظيم الأسرة.

النائب مكرم رضوان

قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

وفي السياق نفسه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، إن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية من أهم القوانين التي ستتصدر أولوية اللجنة، لافتًا إلى أن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

وأشار "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى تكرار ظواهر الاعتداء على الكادر الطبي أثناء تأدية عملهم مما يعرضهم للخطر، مؤكدًا أن إصدار هذا القانون يحفظ حقوق الأطباء خاصة بعد حالات الفوضى التي شهدناه في الآونة الأخيرة.

قانون الشهادة الموحدة للتخصصات الطبية

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون "الشهادة الموحدة للتخصصات الطبية والصحية"، كذلك من أولويات اللجنة، والذي يستهدف ضم خريجي الدراسات العليا الإكلينيكية، مثل كليات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة وكذلك خريجي الكليات الصحية والتقنية التي حصلت علي شهادة بكالوريوس 4 سنوات، ضمن قانون الشهادة الموحدة.