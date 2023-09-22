نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكرتير مفوضية الأمم المتحدة: عدم الثقة في الجنس الآخر وراء ظاهرة العنوسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق وائل نجم المحامي وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة، إن السبب الرئيسي في زيادة نسبة العنوسة يعود إلى المجتمع، نتيجة العادات والتقاليد الخاطئة وبعض التصرفات الفاسدة التي أثارت الخوف في نفوس الشباب.

وأضاف وائل نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نسبة العنوسة في الحضر أعلى من القرى نتيجة لارتفاع استخدام السوشيال ميديا واختلاف الثقافات، مشيرا إلى أن الخوف من المستقبل وعدم الثقة في الجنس الآخر وزيادة حالا الطلاق دفعت الشباب للعزوف عن الزواج وأدت إلى العنوسة.

وعن تزايد نسبة العنوسة في مصر خلال الفترة الماضية، قال سكرتير مفوضية الأمم المتحدة،: "بعض الفتيات بيعتبروا الزواج سبوبة وهيخربوا بيت الرجل".