نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبيرة: 70% من الفتيات واخدين الزواج تجارة للاستيلاء على أموال الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري،: إن 70 % من الفتيات واخدين الزواج تجارة، لافتة إلى أن هذا الأمر يشير إلى وجود خلل في الأسرة المصرية، موضحة:" بعض الفتيات تتزوج الرجل للاستيلاء على أمواله وتطلب الانفصال".

وكشفت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسباب ارتفاع نسب العنوسة في مصر، لافتا إلى أن المجتمع يتحمل الجزء الأكبر بسبب البعد عن العادات والتقاليد والدين ومغالاة أهل العروس في مطالبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تابعت المتخصصة في الشأن الأسري، العنوسة الفكرية أصعب بكثير من العنوسة في الزواج، لافتا إلى أن الفتاة يريد الزواج من شاب قادر على تلبية طلباتها واحتياجاتها بحيث لا تقل عن المستوى المعيشي لها في بيت والداها".