نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يعدد أسباب تزايد نسبة "العنوسة" في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عدد الاعلامي محمد موسى، أسباب تزايد نسبة العنوسة في مصر، قائلا إن العالم يتطور من حوالينا لحظة بعد الأخرى، بينما لا تزال بعض القناعات راسخة في نفوس أهلها، فهل لا يزال وصف "العنوسة" بالمجتمعات يعد وصمة، أم أن تغيُر مفهومه لدى الشباب أثر بشكل أو بآخر في أعراف المجتمع وسط المتغيرات المتلاحقة اللي طالت كل شيء.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الاحصاءات تشير إلي أن نسبة "العنوسة" تختلف من محافظة لأخري، المجتمع الحضري بيحتل المركز الأول في ارتفاع نسبة "العنوسة" التي تصل إلي 38%، أما المحافظات الحدودية فتحتل المركز الثاني التي سجلت نسبة 30%، يليها محافظات الوجه البحري التي وصلت إلي 27.8%، بينما سجلت محافظات الوجه القبلي نحو 25%.. وللأسف هذه النسب في تزايد مستمر بشكل سنوي.

تابع، خروج الفتاة لسوق العمل بالإضافة للأزمة الاقتصادية الحالية من ارتفاع أسعار الشقق والأثاث وغيرها من المتطلبات، انصرف الكثير من الشباب عن التفكير في الزواج، بالإضافة إلى استمرار الأسر في المغالاة في الشقة التمليك والأثاث الفخم والشبكة الذهبية ومؤخر الصداق وغيرها، أدي إلي تزايد نسبة "العنوسة" بشكل كبير.

