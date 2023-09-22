نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبيرة أسرية: المغالاة والبعد عن الدين سبب عزوف الشباب عن الزوج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، أسباب ارتفاع نسب العنوسة في مصر، لافتا إلى أن المجتمع يتحمل الجزء الأكبر بسبب البعد عن العادات والتقاليد والدين ومغالاة أهل العروس في مطالبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضافت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العنوسة الفكرية أصعب بكثير من العنوسة في الزواج، لافتا إلى أن الفتاة يريد الزواج من شاب قادر على تلبية طلباتها واحتياجاتها بحيث لا تقل عن المستوى المعيشي لها في بيت والداها".

تابعت المتخصصة في الشأن الأسري،:"70 % من الفتيات واخدين الزواج تجارة، لافتة إلى أن هذا الأمر يشير إلى وجود خلل في الأسرة المصرية، موضحة:" بعض الفتيات تتزوج الرجل للاستيلاء على أمواله وتطلب الانفصال".

