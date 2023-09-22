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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، يبحث المواطنين اليوم الجمعة عبر محرك البحث الشهير جوجل عن حالة الطقس، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم الجمعة وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

حالة الطقس اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 22 سبتمبر استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم الجمعة

كشفت الأرصاد أن اليوم يشهد نشاط رياح على بعض مناطق جنوب سيناء والقاهرة الكبرى، وتوجد شبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويوجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

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درجات الحرارة اليوم الجمعة

يشهد اليوم الجمعة انخفاض في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

القاهرة درجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

مطروح درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.