أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة على مدن الجمهورية، يبحث المواطنين اليوم الجمعة عبر محرك البحث الشهير جوجل عن حالة الطقس، وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة على مدن الجمهورية وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

درجات الحرارة على مدن الجمهورية

حالة الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة على مدن الجمهورية

القاهرة درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

24 والعظمى 33 درجة. العاصمة الإدارية درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

الصغرى 24 والعظمى 33 درجة. 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

بنها درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

الصغرى 24 والعظمى 33 درجة. دمنهور درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

الصغرى 24 والعظمى 32 درجة. وادى النطرون درجة الحرارة الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

الصغرى 23 والعظمى 34 درجة. كفر الشيخ درجة الحرارة الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

الصغرى 23 والعظمى 32 درجة. المنصورة درجة الحرارة الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

الصغرى 23 والعظمى 33 درجة. الزقازيق درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

الصغرى 24 والعظمى 34 درجة. شبين الكوم درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

الصغرى 24 والعظمى 34 درجة. طنطا درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

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دمياط درجة الحرارة الصغرى 25 والعظمى 32 درجة.

الصغرى 25 والعظمى 32 درجة. بورسعيد درجة الحرارة الصغرى 25 والعظمى 31 درجة.

الصغرى 25 والعظمى 31 درجة. الإسماعيلية درجة الحرارة الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

الصغرى 23 والعظمى 34 درجة. السويس درجة الحرارة الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

الصغرى 23 والعظمى 34 درجة. العريش درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

الصغرى 24 والعظمى 32 درجة. رفح درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 31 درجة.

الصغرى 24 والعظمى 31 درجة. رأس سدر درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

الصغرى 24 والعظمى 34 درجة. نخل درجة الحرارة الصغرى 18 العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 العظمى 34 درجة. سانت كاترين درجة الحرارة الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

الصغرى 16 والعظمى 32 درجة. الطور درجة الحرارة الصغرى 26 والعظمى 33 درجة.

طابا درجة الحرارة ا لصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

لصغرى 25 والعظمى 34 درجة. شرم الشيخ درجة الحرارة الصغرى 27 والعظمى 36 درجة.

الصغرى 27 والعظمى 36 درجة. الإسكندرية درجة الحرارة الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

الصغرى 22 والعظمى 30 درجة. العلمين درجة الحرارة الصغرى 22 والعظمى 29 درجة.

الصغرى 22 والعظمى 29 درجة. مطروح درجة الحرارة الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

الصغرى 20 والعظمى 29 درجة. السلوم درجة الحرارة الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

الصغرى 19 والعظمى 31 درجة. سيوة درجة الحرارة الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

الصغرى 20 والعظمى 32 درجة. الغردقة درجة الحرارة الصغرى 26 والعظمى 37 درجة.

الصغرى 26 والعظمى 37 درجة. مرسى علم درجة الحرارة الصغرى 27 والعظمى 38 درجة.

الصغرى 27 والعظمى 38 درجة. شلاتين درجة الحرارة الصغرى 27 والعظمى 37 درجة.

الصغرى 27 والعظمى 37 درجة. حلايب درجة الحرارة الصغرى 27 والعظمى 33 درجة.

الصغرى 27 والعظمى 33 درجة. أبو رماد درجة الحرارة الصغرى 28 والعظمى 35 درجة.

الصغرى 28 والعظمى 35 درجة. رأس حدربة درجة الحرارة الصغرى 29 والعظمى 34 درجة.

الصغرى 29 والعظمى 34 درجة. الفيوم درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

بنى سويف درجة الحرارة الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

الصغرى 23 والعظمى 34 درجة. المنيا درجة الحرارة الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

الصغرى 22 والعظمى 34 درجة. أسيوط درجة الحرارة الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

الصغرى 23 والعظمى 35 درجة. سوهاج درجة الحرارة الصغرى 23 والعظمى 36 درجة.

الصغرى 23 والعظمى 36 درجة. قنا درجة الحرارة ا لصغرى 25 والعظمى 39 درجة.

لصغرى 25 والعظمى 39 درجة. الأقصر درجة الحرارة الصغرى 25 والعظمى 38 درجة.

الصغرى 25 والعظمى 38 درجة. أسوان درجة الحرارة الصغرى 25 والعظمى 38 درجة.

الصغرى 25 والعظمى 38 درجة. الوادى الجديد درجة الحرارة الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

الصغرى 23 والعظمى 38 درجة. أبوسمبل درجة الحرارة الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.