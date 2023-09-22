حزب الاتحاد يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية استكمالاً لمسيرة التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 سبتمبر 2023 01:29 مساءً - أعلن حزب الاتحاد عن دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وحفاظا على إنجازات عشر سنوات تحققت فى عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للحزب.

وقال الحزب في بيان، إن دعمه لترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتى استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، والحفاظ على خطى التقدم فى جميع قطاعات الدولة واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، تحقيقاً لأهداف ثورة 30 يونيو.

وأضاف أنه يدعم السيسى انطلاقا من المشروعات والمبادرات العملاقة وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ووفقا لرؤية مصر 2030، بكافة محاورها، على رأسها التعليم والصحة والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي والتنمية الاقتصادية.