نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 500 حالة إشغال للمحال وتمشيط شوارع جنوب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام لمنع إشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال.



واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن غلق ورشة طلاء مقامة بالمخالفة بدلًا من الجراج بالعقار رقم ٤٩٥ أ قطاع هضبة الاهرام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ومصادرة المحتويات حفاظًا على سلامة المواطنين نظرًا لاستخدامه مواد سريعة الاشتعال.

كما شملت الحملات ضبط وإزالة مخالفات بناء شده خشبيه لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم ١٢٤ ب قطاع هضبة الاهرام وفي اطار الاستجابة لشكاوي المواطنين تم غلق وتشميع كافيه دهب بالعقار رقم ٣٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام وذلك للتعدي علي الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت شوارع المدرسة وأحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلي والغرفة التجارية والمحطة والاهرام من ميدان الجيزة والبحر الاعظم وجزيره الدهب والمحطة والمدبح القديم وربيع الجيزي أمام المجمع. واسفرت عن رفع نحو ٥٠٠ حالة اشغال للمحال والمنشأت التجارية والتحفظ علي عدد 8 توك توك لمخالفتهم للسير عكس الإتجاه وفي غير الاماكن المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام.

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