نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتاحان مسجد الأربعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية مسجد الأربعين الدقهلية اليوم الجمعة الموافق 22/9 بميت غراب السنبلاوين الدقهلية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالا وتجديدا، و3 مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 183 مسجدا منها 132 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و51 مسجدا صيانة وتطويرا.