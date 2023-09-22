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وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتاحان مسجد الأربعين

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية مسجد الأربعين الدقهلية اليوم الجمعة الموافق 22/9 بميت غراب السنبلاوين الدقهلية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالا وتجديدا، و3 مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 183 مسجدا منها 132 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و51 مسجدا صيانة وتطويرا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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