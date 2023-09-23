نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين حملة مواطن بمحافظة البحر الأحمر لمساندة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن عدد من القيادات بالعمل العام حملة "مواطن لدعم مصر" بمحافظة البحر الأحمر، من أجل دعم وترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.



وأعلن محمد دار، منسق عام حملة مواطن بمحافظة البحر الأحمر، أننا سنعمل في المحافظة على توعية الجميع وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى الدعم اللامحدود من أبناء المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة.



وأوضح دار، أن دعم الرئيس يأتي إيمانا منا بما قدمه الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية من مشروعات قومية وبنية تحتية لتهيئة الأجواء للمستثمرين وحفظ الأمن، بالإضافة إلى القضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

كانت حملة مواطن لدعم مصر، أعلنت تدشن الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهي الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.



وطالب المنسق العام لحملة مواطن، جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.