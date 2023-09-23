نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: تربطنا صلة دم وعروبة بالأشقاء الليبيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد موسى، على قوة ومتانة العلاقات المصرية – الليبية لما تمثله من عمق أمني واستراتيجي لمصر، موضحا: تربطنا صلة دم ورحم كبيرة جدا بالأشقاء الليبيين.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قبائل أولاد علي نصفهم في مصر والنصف الآخر في ليبيا وما يشيرا إلى ارتباطنا الوثيق بالشعب الليبي".

تابع محمد موسى، أتنمي من الشعب الليبي التماسك للعبور أزمة الإعصار المدمر وما خلفه من آثار كبيرة وفادحة، مشيدا بالدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ الأشقاء الليبيين".