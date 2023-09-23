نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوضاع خرجت عن السيطرة.. تفاصيل جديدة صادمة عن "عاركة" الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد مطاوع، الناقد الرياضي، تفاصيل صادمة في أزمة المشاجرة التي تشبت بين لاعبي الزمالك وبيراميدز عقب تعادلهما في المباراة التي جمعت بينها بالجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

وقال محمد مطاوع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأمور انقلب رأسا على عقب وانفجرت الأوضاع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بسبب كثرة سقوط محمد صبحي، حارس الزمالك، لإضاعة الوقت، بالإضافة إلى كثرة الاعتراضات من جانب مساعد باتشيكو مدرب بيراميدز على القرارات التحكيمية وتوجيه بعض الإشارات للزمالك.

تابع الناقد الرياضي،:"زادت الأمور حدة وسخونة بعد سقوط عمر جابر مما استفز مساعد باتشيكو قائلا لهم:"أنتم مابتلعبوش كورة"، لافتا إلى أنه تم إحالته ملابسات الأزمة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ العقوبات المناسبة، موضحا أن قرار مراقب المباراة سيحسم الموقف.