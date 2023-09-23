ملتقى للتوظيف بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة الثلاثاء المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 11:31 صباحاً - د. الخشت: الملتقى لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج عبر دعوة الشركات ورجال الأعمال لعرض الفرص المتاحة ودراسة احتياجات سوق العمل

د. الخشت: ملتقيات التوظيف بكليات الجامعة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وإعدادهم للحياة العملية بعد التخرج

د. إيمان بكر: تنظيم محاضرات بالملتقى عن سوق العمل البيطرى والشركات تعرض منتجاتها فى السوق المصرية لتعريف الطلاب بها لتأهيلهم لمتطلبات الوظائف التى سيلتحقون بها

تنظم كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ملتقى توظيفي لخريجي الكلية، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر بمدرج 4 بالكلية، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتشجيع مبادرات التشغيل والتدريب، وربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى التوظيفي

يستهدف توفير فرص عمل لحديثي التخرج ومن لم يجد فرصة للعمل وذلك من خلال دعوة الشركات ورجال الأعمال لعرض فرص العمل المتاحة ودراسة احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن ملتقيات التدريب والتوظيف التي تنظمها كليات الجامعة تساهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مجرد مُلتقى للعلم والتعلم وإنما بيئة جامعية خصبة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ومعطيات العصر ولديها القدرة على المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالمجتمع، وبناء شراكات متعددة مع المؤسسات والمراكز والهيئات المختلفة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان بكر عميدة الكلية، إنه سيتم خلال الملتقى تنظيم محاضرات عن مجالات سوق العمل البيطرى يلقيها أساتذة متخصصون، كما ستقوم الشركات بعرض بعض منتجاتها في السوق المصرية حتى يستطيع الخريجون معرفه الأنواع المختلفة للأدوية وإضافات الأعلاف واللقاحات التى سوف يحتاج الخريج لمعرفتها فى العمل بالعيادات البيطرية أو الوحدات أو المستشفيات والصيدليات البيطرية وكذلك المزارع، بهدف تأهيل حديثى التخرج لسوق العمل والربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.