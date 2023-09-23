نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجدي زين الدين: مصر ستظل دائما الأم والقلب النابض لكل الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، بجهود مصر والقوات المسلحة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين عقب الإعصار المدمر، لافتا إلى أن مصر ستظل نبض الأمة العربية وما يصيب من أوجاع وآلام يؤثر على أشقائهم في مصر.

وأضاف الدكتور وجدي زين الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الألم في ليبيا يمثل وجع في مصر بشكل خاص وآلام الأمة العربية بشكل عام تصيب مصر بأوجاع، موضحا أن العلاقات المصرية الليبية ممتدة وتاريخية على مر التاريخ.

تابع رئيس تحرير جريدة الوفد، القوات المسلحة المصرية أقامت جسر عظيم من المعونة والمعدات لدعم الأشقاء الليبيين، ولا زالت مصر حتى الآن تقدم كافة أوجه الرعاية للأشقاء، موضحا أن مصر لن ولم تتخلى عن أي دولة عربية وتُسرع دائما إلى تقديم المعونات اللازمة للتخفيف عن كاهلهم، ومصر ستظل دائما الأم والقلب النابض لكافة الدول العربية.