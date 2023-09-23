نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسيةالمقبلة.. "مواطن لدعم مصر" تعلن تدشين حملتها بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن عدد من القيادات بالعمل العام والسياسي حملة "مواطن لدعم مصر" بمحافظة القاهرة، من أجل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.



وقال محمد خليل، منسق الحملة بمحافظة القاهرة، إن تدشين الحملة جاء من أجل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن هذا حقه علينا لأنه تحمل المسؤولية في وقت غاية في الصعوبة وحمل كفنه على يده لتخلص مصر من مختطفيها.



وأضاف خليل، أن الواجب الوطني والشعور لدى الجميع يحتم علينا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وترشيحه لفترة جديدة هو خطوة من أجل تحقيق نهضة كاملة في كافة القطاعات وكذلك استكمال ما بدأ من مشروعات قومية وتنموية.



وأضاف منسق حملة مواطن بمحافظة القاهرة، أن أعضاء ستخاطب الجميع في الأحياء والمدن وكل شارع من شوارع المحافظة لدعوة الشباب والكبار للمشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك العمل على توعيتهم وإيصال رسالة لهم أنهم جزء مهم وشريك في بناء الدولة وعليهم المساهمة في الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الجميع.

كانت حملة مواطن لدعم مصر، أعلنت تدشن الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهي الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.



وطالب المنسق العام لحملة مواطن، جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.