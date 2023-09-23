نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة يعقد اجتماعا مع نظيره السنغافوري لبحث زيادة أوجه التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره السيد أونج يي كونغ، وزير الصحة في سنغافورة، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية «نيويورك» الأمريكية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين بحثا التعاون في مجال تدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وكذلك تدريب هيئات التمريض في العديد مجالات الرعاية المركزة، وإدارة خدمات التمريض، والتمريض في حالات الطوارئ، وتمريض الأطفال حديثي الولادة، والتعليم والتدريب، وتمريض صحة الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين اتفقا على تبادل الزيارات بين المسؤولين في القطاع الصحي من الجانبين المصري والسنغافوري للتعرف على تجارب البلدين في مجال أنظمة إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية والوقائية.

وأشار «عبدالغفار» إلى توافق الطرفين على وضع آليات للتعاون بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد البحوث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة في البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات والمستحضرات البيولوجية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللقاء بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة انتشار الأمراض المعدية، وناقلات الأمراض، من خلال قطاع الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة في البلدين.

وتابع «عبدالغفار» أن محاور اللقاء تضمنت بحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التغطية الصحية الشاملة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات في مجال خدمات نقل الدم ومنتجات الدم والبلازما، علاوة على التعاون في مجال السياحة الصحية.