نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 22 سبتمبر.

وتستعرض "الفجر"، أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 15 سبتمبر:

انطلق ماراثون "يوم الصم العالمي" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وروتاري مصر بعدد من محافظات الجمهورية لكفالة حقوق الصم وضعاف السمع، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة.

واصل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" تدريباته للمخطوبين بإجمالي 1008 شاب وفتاة، وينفذ لقاء توعويا لإجمالي 400 مكلفة خدمة عامة بالإسماعيلية.

كما واصل صندوق "عطاء" للاستثمار الخيرى حملة "مكاننا في كل حتة" على وسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بحقوق ذوى الإعاقة، وسبل التعامل الصحيح معهم.

السبت 16 سبتمبر:

- في اطار جهود التضامن الاجتماعي لتنمية وعي وتحسين سلوك سكان المناطق المطورة البديلة، عقد دورات تدريبية لتأهيل المتطوعين الداعمين لحملات "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" للتوعية ببرنامج التربية الاسرية الإيجابية وبرامج التمكين الاقتصادى والتاهيل بالوزارة.

وأنهت وحدات التضامن بالجامعات من دفع مصروفات متأخرة للجامعات لإجمالي 18،220 طالبة وطالب جامعي، وتوفر أدوات مساعدة لنحو 2،150 من ذوي الإعاقة، بإجمالي 38 مليون جنيه في عام 2023.

الأحد 17 سبتمبر:

أستقبلت القباج سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ويبحثان تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين والتعاون الفني في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة.

وترأست وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا لكبار السن، وتبحث سبل إدماج قضايا كبار السن في السياسات الاجتماعية بمشاركة منظمة " الإسكوا"، وتناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي لكبار السن.

كما وقعت التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية بروتوكول تعاون لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بشأن مشروع " اتقدم" لرفع كفاءة الهيئات التأهيلية التابعة للوزارة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد والإعاقات النمائية المشابهة.

وشيد بقرار المجلس الأعلى للأزهر بالموافقة على استثناء التلاميذ الملتحقين بالتعليم الأزهري قبل الجامعي «رياض الأطفال وبداية المرحلة الابتدائية» تحت رعاية الأسر البديلة من شرط الكثافة والتنسيق.

وأستقبل صندوق مكافحة الإدمان وفدًا من 581 طالبة وطالبا من الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات، والذين تقدموا للانضمام لرابطة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

الاثنين 18سبتمبر:

هذا وأستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي سارة مناحى المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، للتنسيق بشأن منح الجمعيات الأهلية في مجالات دعم الأيتام والتمكين الاقتصادي وحفر الآبار وإعمار المساجدة، والقباج تثمن الدعم العربي للعمل التنموي.

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لزيادة قيمة الدعم النقدي الشهري، وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماعًا موسعًا لفريق الحماية الاجتماعية لسرعة تنفيذ زيادات تكافل وكرامة مع تحسين خدمات الاستجابة للتظلمات والشكاوى.

وتستكمل التضامن الاجتماعي خطتها لدعم التعاونيات الإنتاجية، وتستعرض دور جمعيات التعاون الانتاجى والمشروعات متناهية الصغر في دعم الاقتصاد المصري في ندوة تعريفية مشتركة بين مديرية مطروح والاتحاد التعاوني.

وبرعاية محافظ الشرقية، مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع يتعاونان في تسليم أجهزة كهربائية لعدد من العرائس من الأولى بالرعاية من المقبلات على الزواج.

الثلاثاء19 سبتمبر:

ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، واستعراض لأهم الإنجازات والأنشطة البحثية للمركز ومؤشرات ونتائج أعماله عن العام العلمى والمالى 2022-2023.

وتحققت القباج من صرف التعويضات للضحايا المصريين القادمين من ليبيا بتكلفة تتخطى 12 مليون جنيه، وتعلن عن دعم الأسر بالكامل لمدة عام لحين تعافي الأسر وتمكينها اقتصاديًا، وإعادة دراسة أوضاعها.

وأختتم الهلال الاحمر المصرى جلسات الدعم النفسي الاجتماعي مع عدد من اللاجئين والمهاجرين القادمين الجدد، فى إطار مشروع "دعم المجتمع الوافد" وتدريبه على التأقلم النفسي وعلى التأهيل لسوق العمل.

وأحيا كورال أبناء مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش، ونقيب الصحفيين يتوجه بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لرعايتها الاحتفالية، ويستشرف تعاون مثمر مع الوزارة في كافة القضايا الاجتماعية.

الأربعاء 20 سبتمبر:

وأستقبلت القباج وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة تقرير مراجعة الأداء الاقتصادي لمصر، وتداعيات الأداء على برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية.

وأستعدت التضامن الاجتماعي لإطلاق الخط الساخن باسم "أبناء مصر" يقوم بإدارته أبناء مصر المتميزين الذين تخطوا الرعاية اللاحقة واستقلوا بحياتهم، لاستقبال شكاوى الأطفال بمؤسسات الرعاية وإعداد تقارير ظل تقدم مباشرة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي.

الخميس 21سبتمبر:

كما استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى السيد شون جونز، المدير الجديد للوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر والوفد المرافق له، واللقاء يستعرض تعزيز أوجه التعاون في مجلات التمكين الاقتصادى، وحماية وتمكين النساء، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي بمصر.

ووقع ملحق لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة ساموسوسيال انترناشيونال مصر في اطار العمل المشترك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال بلا ماؤى تفعيلا للشراكة والتعاون بين الجانبين

هذا وأطلق صندوق مكافحة الإدمان سلسلة معسكرات تدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية من أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة خلال العام الدراسي 2023/2024.

كما اطلقت تضامن الدقهلية حملة "مصر أمانة" لزياده الوعي بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتستكمل تدريبات التربية الإيجابية مشاركة للمشرفات ومديرى الحضانات

- استعدادا لفصل الشتاء، القباج توجه بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية وتعلن عن مخصصات بند 150 جنيه كمخصصات لبند الاغاثة لهذا العام 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.

الجمعة 22 سبتمبر:

دشنت وزيرة التضامن الاجتماعي حملة "رحلة الألف كم" لتعزيز صحة المرأة وتمكينها الاقتصادي من محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم وجمعية كاريتاس، بحضور السيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

كما أفتتحت عيادة "اسبقي بخطوة" الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والصحة، الإنجابية، وتتفقد "فيمي هيلث بازار " للتمكين الاقتصادي للمرأة.. وتشهد جلسة تدريب الرائدات الاجتماعيات وورشة عمل عن ريادة الأعمال للسيدات المُنتجات.

هذا واعلنت التضامن الاجتماعي عن قرارات الدعم الإضافي للرائدات الاجتماعيات لمدة ثلاثة أشهر، تشمل 600 جنيه لكل شهر، بالإضافة إلى دعم عيني بقيمة 500 جنيه، بالإضافة إلى تحمل تكاليف المصروفات الدراسية لأطفالهم بالمدارس.

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