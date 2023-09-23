نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، مؤتمرا، في تمام الساعة الثانية والنصف (2.30) من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.