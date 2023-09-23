مؤسس "أمهات مصر" تستعرض مطالب أولياء الأمور من المعلمين في العام الدراسي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، سؤالا لأولياء الأمور تضمن: "إيه مطالبكم من المعلمين في العام الدراسي الجديد بجميع المراحل التعليمية.. شاركونا بتعليقاتكم".

وانهالت عشرات التعليقات من جانب الأمهات من أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، وذلك علي صفحة الاتحاد والائتلاف، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "يبقى في معلمين في المدارس وشرح المناهج مش نروح المدرسة بس علشان الغياب وتضيع وقت على الفاضي".

وأضافت ولي أمر أخري: "تخفيف العبء على ولي الأمر، يعني مش لازم طلبات كتير، كمان يهتموا بتصحيح الواجبات ويشرحوا الدروس بدقة ويسمعوا الطلاب لو مش فاهمين، الشرح والتفاعل فالفصل أهم من النقل علي السبورة، انا عارفه ان وقت الحصة قليل وهو مطالب من الموجه الخاص بالمادة إن طلابه تكون كراريسهم كاملة ولكن بالنسبة لينا كأولياء أمور عايزين الطفل يرجع فاهم وحافظ ومردد الدرس من المدرسة، كمان بلاش إهانة والفاظ مش كويسة وتمييز الطلاب عن بعض من جانب البعض".

"ابني مدرسة حكومية إعدادي، مدرسين قليله بس اللي بتشرح في الفصل، ياريت يكون في شرح مش ضياع وقت علي الفاضي"، تستكمل ولي أمر أخري: "الاهتمام بالشرح في الفصل زي الدرس الخصوصي وزي السنتر لأن ده واجب المدرس نحو تلاميذه، وعلي الوزاره توفير معلمين لأن المدارس بها نقص في المعلمين، وياريت ميحصلش زي العام الماضي ويطلب من أولياء الأمور أنهم ينزلوا ويعطوا حصص بالمدارس تطوعي، نحتاج إلى مدرس تربوي معه شهاده تؤهله أنه يدرس لتلاميذ مش كل واحد معاه مؤهل عالي ينزل يدخل ويشرح".

وذكرت ولي أمر: "مطلوب فقط إن الطالب يرجع من المدرسة مش محتاج حد تاني يشرح له دروسه".

ومن جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أنه علي المعلمين أن يعتبروا الطلاب أبنائهم ويعاملونهم من هذا المنطلق، وكذلك مراعاة ظروف أولياء الأمور والحرص علي مصلحة الطلاب في جميع المراحل التعليمية.