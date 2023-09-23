رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات محافظة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 04:31 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عبد المجيد صقر، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات على أرض المحافظة، مستهلاً حديثه بعرض موقف مشروع تطوير العمران القائم، موضحا أن هذا المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولي جار الانتهاء من الأعمال الخاصة بها، وتضم عدد 800 عمارة، تتضمن 16000 وحدة سكنية، فيما تضم المرحلة الثانية، 1600 عمارة، تحتوي على 32000 وحدة سكنية، لافتا إلى أنه من المقرر بانتهاء أعمال هذا المشروع أن يخدم نحو 240 ألف نسمة، وهو ما يمثل 30% من سكان المحافظة.

وعرض المحافظ صوراً لأعمال الترميم ورفع الكفاءة والتطوير لمختلف المباني والعمارات بمدن المرحلة الأولي من مشروع تطوير العمران القائم في مرحلته الأولي، ومنها مدينة المميز، و24 أكتوبر، والتوفيقية (أ)، والكوثر، والفردوس، وغيرها من مدن هذه المرحلة.

وتطرق اللواء عبد المجيد صقر، خلال الاجتماع، إلى موقف مشروع تطوير وتبطين ترعة السويس، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال القطاع الأول من المرحلة الأولي من المشروع الذي يتضمن اربع مراحل، جار العمل على تنفيذها، وما يتطلبه تنفيذ تلك المراحل من تمويل لاستكمال أعمالها.

كما تناول اللواء عبد المجيد صقر، جهود المحافظة لتطوير القطاع الريفي، وما تم في هذا الصدد من اعتماد للاحوزة العمرانية لعدد من التجمعات القروية والعزب والمسميات الفرعية، وكذا ما تم تنفيذه من مشروعات لتطوير البنية التحتية (مياه – صرف صحي – كهرباء – غاز – اتصالات)، فضلا عن أعمال الرصف والانترلوك والإنارة بقرية عامر بحي الجناين، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة لتطوير العمران الريفي استناداً على النموذج المنفذ بالموارد الذاتية للمحافظة بقرية عامر.

ولفت اللواء عبد المجيد صقر إلى أن من بين المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين باجمالي 25000 وحدة سكنية، المرحلة الأولي منه جار الانتهاء من أعمالها، وتضم 13200 وحدة سكنية، موضحاً أنه من المقرر أن يخدم المشروع بمرحلتيه 100 ألف نسمة من السكان.

وأضاف المحافظ: من بين المشروعات القومية المنفذة والجاري تنفيذها مشروع مجمع السويس الطبي للتأمين الصحي الشامل، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وكذا مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، ومنها تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/ الإسماعيلية بطول 35 كم، وتطوير ورفع كفاءة وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي حتى الكيلو 109، كوبري المعاهدة، وكوبري جنيفة.

وتناول المحافظ ما تم إنجازه في ملف التصالح وتقنين أوضاع أراضى الدولة، كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات بالمحافظة، والجهود المبذولة لجذب المزيد من المستثمرين.