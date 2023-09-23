رئيس الوزراء يقدم التهنئة للرئيس السيسي والمواطنين بمناسبة المولد النبوي وذكرى نصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 07:35 مساءً - قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وكذا قرب احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، موجها أخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بهذه المناسبات العظيمة، داعيا الله أن يُعيدها على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.