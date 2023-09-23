الهيئة الوطنية للانتخابات ترفع كفاءة موقعها ليستوعب أكثر من 180 ألف زائر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى لاستعراض مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.

وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.

وتمثلت مرحلة آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات قام الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، بمراجعة الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وإدخال بعض التعديلات الهامة عليه ليتناسب مع الوضع الحالي، كما تم رفع كفاءة المواقع ليستوعب أكثر من 180 ألف زائرًا، وذلك ضمن الاستعدادت اللازمة للخطة التي تم وضعها بانتخابات الرئاسة لعام 2024.

وأعلنت الهيئة خلال الخطة الموضوعة، عن تفعيل الصفحة الرسمية لها علي صفحة مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتعاقد علي إدارتها وتحديثها بصفة مستمرة، نظرًا لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المؤثرة علي صحة ودقة تداول المعلومات، مضيفة إلي ذلك مراجعة المادة الفيلمية المستخدمة في التوعية والتثقيف بالإضافة إلي كافة وسائل التوعية المستخدمة في الانتخابات السابقة لبحث مدى فاعليتها، وإعداد مادة فيلمية جديدة لتتناسب مع الاستحقاق الانتخابي الحالي.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف (2.30) من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها. ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.