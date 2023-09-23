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مؤسسة "هيكل" تعرض فيلمًا وثائقيًا في مئويته (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - عرضت مؤسسة محمد حسنين هيكل، فيلمًا وثائقيًا تاريخيًا عن حياته، وذلك خلال انطلاق فعّاليات حفل مئويته، الذي تنظّمه اليوم بالمتحف القومي للحضارة.

وتناول الفيلم حياته، وأسرته، وتعليمه، وبدء عمله بالصحافة، وتاريخه المهني والسياسي، والجوائز التي حصل عليها، وغير ذلك.

وكان قد بدأ منذ قليل، حفل مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بذكرى المئوية لميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، وحفل تسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023 في دورته السابعة، للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

ويُقام الحفل في المتحف القومي للحضارة المصرية (المسرح الرئيسي)، وذلك بحضور  عدلي منصور رئيس الجمهورية سابقًا، ومصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، والماتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، والماتب الصحفي حمدين صباحي.

كما حضر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وعلي الدين هلال، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة السابق.

كما حضر منير فخر يعبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق، والفنانة يسرا، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامية لميس الحديدي، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، ونيفين القباج وزيرة التضامن،.

يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007، إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميّزوا في أعمالهم الصحفية، كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلّبه المهنة من مواكبة لما هو جديد؛ حيث تُقدّم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميّز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيهًا مصريًا، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانًا أو شابات، تميّزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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