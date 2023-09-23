نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدايت تيمور: حسنين هيكل يستحق ما هو أكثر من ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السيدة هدايت تيمور زوجة الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، إن محمد حسنين هيكل، كان يستحق ما هو أكثر من ذلك، والمجهود الذي بذلنا للحفاظ على تراثه وإحيائه، بفضل مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي.

وأضافت خلال كلمتها في الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، للاحتفال بمئوية الأستاذ، مساء اليوم السبت، بمتحف القومي للحضارة: "هذا بدأنا الاستعداد لهذا اليوم منذ عام، وأخذنا نفكر كيف يكون اللاحتفال بالذكرى المئوية، وأخيرًا قررنا تنظيم هذا اللقاء الذي يضم رموز العمل الصحفي العربي والعالمي، وتكون مئوية هيكل مناسبة لما تحدث عنه وشارك فيه ونصح به، وإحساسه بأهمية متابعة الصحفي ما يحدث بالعالم، وعن أجنحة الصحافة المتابعة المتطورة الواعية التي تحدث عنها الأستاذ هيكل في سبيل تطور المهنة، وهو ما نفذنا بالفعل بالمشاركة مع نقابة الصحفيين، من خلال دورات تدريبية، لدعم وتشجيع ومساهمة المهنة التي انتمى إليها الرجل الذي نجمل اسمه ونحتفي بمئويته اليوم".

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية الاحتفال بذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل وحفل تسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

نخبة من الشخصيات العامة

وكان قد بدأ منذ قليل، حفل مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بذكرى المئوية لميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، وحفل تسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023 في دورته السابعة، للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

ويُقام الحفل في المتحف القومي للحضارة المصرية (المسرح الرئيسي)، وذلك بحضور عدلي منصور رئيس الجمهورية سابقًا، ومصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، والماتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، والماتب الصحفي حمدين صباحي.

كما حضر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وعلي الدين هلال، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة السابق.

كما حضر منير فخر يعبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق، والفنانة يسرا، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامية لميس الحديدي، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، ونيفين القباج وزيرة التضامن،.

يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007، إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميّزوا في أعمالهم الصحفية، كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلّبه المهنة من مواكبة لما هو جديد؛ حيث تُقدّم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميّز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيهًا مصريًا، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانًا أو شابات، تميّزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.

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