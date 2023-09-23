نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. إعلان الفائزين بـ "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السيدة هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، اسماء الفائزين بـ "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي، وذلك في حفل نظّمته اليوم، بالمتحف القومي للحضارة.

وفاز الزميل أحمد رجب، لتجربته الرائدة في تحليل جريمة مقتل الأنبا ابيفانيوس وتقديمها في قالب صحفي مبدع.

كما فاز الزميل عبد الله أبوضيف، لتميزه في التغطية لملفات قومية وعربية ذات قيمة تخص البيئة والصحة العامة.

وبدأت احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

والمؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية.

كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي.

وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.