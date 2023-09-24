بيج رامى يغيب عن مستر أولمبيا العام الجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - أعلن ممدوح السبيعى، الشهير بـ"بيج رامى" عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا هذا العام، بسبب الإصابات التي يعانى منها، وكتب بيج رامى عبر صفحته بموقع "فيس بوك" أنه اتخذ قرار عدم المشاركة بعد مشاورة فريقه مع العمل أكثر على البطولات القامة.

ونشر رامى عبر صفحته: "بعد المشاروة مع فريقى قررت أخذ استراحة من المشاركة في مستر أولمبيا لهذا العام، ونعم أكثر للبطولات القادمة".

ودخل بيج رامي معسكرًا تجهيزيًا للبطولة في دبي خلال الشهر الماضى، بعد حضوره للقاهرة فى زيارة قصيرة لأسرته خلال الأيام الماضية.

وكان ممدوح السبيعى الشهير بـ بيج رامى، لاعب كمال الأجسام، ومستر أولمبيا، قد حقق المركز الرابع فى منافسات بطولة أرنولد كلاسيك، التي أقيمت للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح بمشاركة نخبة من أبطال العالم، بولاية اوهاسو الأمريكية.

وتوج بيج رامى بمستر أولمبيا لعامين على التوالي، كأول مصري وعربى يتوج بها مرتين متتاليتين.