نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن عن افتتاح 20 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. مختار جمعة عن افتتاح 20 مسجدًا الجمعة القادمة الموافق 29/9، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 203 ) مسجد منها ( 145 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 58 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الجيزة

2. الرحمن – قطعة (أ) خدمات قطاع (ن) منطقة ابني بيتك السادسة – 6 أكتوبر

مديرية أوقاف القليوبية

3. نور الإسلام – كفر شبين – شبين شرق

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. أبو بكر الصديق – فنجري 4 النهضة – العامرية أول

مديرية أوقاف البحيرة

5. الهدى – ك 6 شمال التحرير – أبو المطامير

6. الفتح الإسلامي – كوم الفرج – أبو المطامير

7. النور سعيد إسماعيل – الحاجر – كفر الدوار

8. عبد المنعم خليل – الكوم الأخضر – حوش عيسى

9. الأندلس – الحاجر – كفر الدوار

مديرية أوقاف الشرقية

10. أبو الشيخ سركيس –طوخ القراموص– أبو كبير

11. أبو نمر - السعديين - فاقوس

12. النور نجيب محفوظ – منشية رضوان – أبو كبير

13. الرحمة – شبرا العنب – منيا القمح

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. الشهيد رضاوي – كوم البيجا - فرشوط

2. الأجابة – القبيبة – فرشوط

3. الحمد – شارع المدارس – مدينة قنا

4. الإمام علي بن أبي طالب – المنيرة الحديثة – مركز قنا

5. التقوى – المنيرة الحديثة – مركز قنا

6. النصر – الشيخ علي – بخانس – أبو تشت

مديرية أوقاف الأقصر

7. حسن علي عطية – البعيرات – القرنة