رئيس الوزراء يوافق على إقامة النسخة السابعة من المسابقة الدولية لحفظ القرآن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إقامة النسخة السابعة من المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بـ محافظة بورسعيد، وذلك تحت رعايته، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا للمسابقة.

وأعلن الإعلامي عادل المصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة، أن اللجنة العليا المنظمة تلقت موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبدأت بالفعل في ترتيب فاعليات المسابقة، والتي تقام في شهر فبراير من عام 2024.

وأوضح الإعلامي عادل المصيلحي، أن المسابقة الدولية يسبقها أخرى محلية تنطلق فاعلياتها بعد ساعات بـ محافظة بورسعيد، وذلك من 25 سبتمبر لـ 30 أكتوبر، على أن يتم عقد لجنة تقييم المقاطع الصوتية من 20 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر، ويتم عقد اختبارات التصفية المحلية الأولى من 31 اكتوبر حتى 2 نوفمبر، على أن يتم عقد اختبارات التصفية المحلية الثانية اعتبارًا من 21 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر، ويتم عقد التصفية المحلية الثالثة من 2 يناير حتى 4 يناير من عام 2024، وذلك لاختيار الأوائل وتحديد المشاركين في المسابقة الدولية.

يذكر أن المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحمل في هذا العام إسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتنطلق فعالياتها من 2 فبراير حتى 6 فبراير من عام 2024، ويشارك بالمسابقة حافظين للقرآن الكريم ومبدعين في الإنشاد الديني ما يقرب من 60 دولة عربية وإفريقية وأوروبية.