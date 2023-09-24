نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع إشغالات وتعديات مخزن ومغلق أخشاب بالبدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين، وبعد تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى من سكان شارع عبدالرحمن بن عوف بمركز ومدينة البدرشين. وذلك بسبب تضررهم من وجود مخزن ومغلق اخشاب بالشارع يتسبب فى اغلاق الشارع من خلال السيارات الخاصة به ويتعدى على الطريق العام بالإضافة إلى قيام صاحب المغلق من سرقة التيار الكهربائي وخط المياه.



وعلى الفور قامت أجهزة مركز ومدينة البدرشين بالتوجه إلى الشارع محل الشكوى وتم رفع الاشغالات والتعديات وقطع المرافق عن المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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