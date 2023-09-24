"المهندسين" توقع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات

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أحمد جودة - القاهرة -

وقعت نقابة المهندسين بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لتدريب المهندسين، وتسويق المخرجات البحثية ذات المردود والتطبيق العملي على المجتمع.

وكان المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، قد استقبل اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 بمكتبه بمقر النقابة العامة للمهندسين، الدكتورة شيرين عبد القادرة محرم- رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وعددًا من قيادات المعهد، حيث تم توقيع البروتوكول.

المهندس طارق النبراوي: حريصون على توفير فرص تدريبية متميزة للمهندسين في مختلف التخصصات

وخلال اللقاء شدد نقيب المهندسين، على أن تدريب المهندسين يأتي على قمة أولويات النقابة، وقال: "لدينا خطط تدريبية ضخمة، وحريصون على توفير فرص تدريبية متميزة للمهندسين في مختلف التخصصات الهندسية".

وأشاد نقيب المهندسين بالإمكانات التدريبية لمعهد بحوث الإلكترونيات، مؤكدًا أن تعاون النقابة مع المعهد سيفتح آفاقًا تدريبية واسعة أمام المهندسين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر، سعادتها بالتعاون بين المعهد ونقابة المهندسين، مشيرة إلى أن المعهد يمتلك 28 معملًا تدريبيًّا متميزًا يضم كل منها أجهزة تدريبية تحاكي المنشآت الصناعية، كما ينظم دورات تدريبية "أونلاين"، ويضم خبراء على أعلى مستوى في مجالات الإلكترونيات والاتصالات والحاسب الآلي والمعلوماتية والطاقة، إضافة إلى المدينة العلمية التي تقدم خدمات متميزة لرواد الأعمال من الشباب.

ويقضي البروتوكول بأن يوفر المعهد كافة المتطلبات والأجهزة المعملية المطلوبة للدورات التدريبية، ويقدم المساعدة الكاملة في كتابة المشروعات التي تتطلب تمويلًا وشراكات صناعية وأكاديمية، كما يقضي بتعاون النقابة والمعهد في جميع أنشطة البرامج التدريبية، وفي مقدمتها دورات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والدورات التكنولوجية للنظم الإلكترونية الميكانيكية الدقيقة ودورات التحكم الآلي والدورات الدراسية، وأي دورات أخرى يتفق عليها الطرفان، مع المساعدة في تسويق المخرجات والمنتجات الصناعية للمهندسين.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور المهندس محمد اليماني- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية ورئيس لجنة المعامل الهندسية، والدكتور المهندس محمد عباس- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، والمهندس محمد محفوظ- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر.

كما حضر توقيع البروتوكول من جانب المعهد أ.د محمود فخر- المشرف على الأقسام العلمية والإدارة العامة للمعامل المركزية، وأ.د محمود سالم- المشرف على الشئون الفنية والإدارية، ود. باسم إبراهيم- المشرف على مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.

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