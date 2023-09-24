القانون يحظر دخول الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخصة التجمعات السكنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 11:33 مساءً - حظر قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، رقم 29 لسنة 2023، دخول الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخصة للعقارات والتجمعات السكنية، ونصت المادة 25 من القانون على: "تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليًا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

اشترط قانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التزامات على حائز الحيوانات الخطرة سواء فيما يتعلق بتوفير الرعاية البيطرية لها أو غيرها.

ونصت المادة 5 من القانون علي: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

وقد اشترط ذات القانون 4 الالتزام لحائز الحيوانات الخطرة، إذ نصت المادة 5 على: "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.