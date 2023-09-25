الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم لإعلان الجدول الزمني للانتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 10:31 صباحاً - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا عالميًا برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه من المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر نقل وقائعه.