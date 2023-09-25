الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 11:31 صباحاً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي في شرم الشيخ، العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وتعقد ندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.