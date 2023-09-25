وزارة العمل : حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالمشروعات القومية الكبري بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج نظمت حملة تفتيشية من إدارات السلامة والصحة المهنية ، والعمالة غير المنتظمة ، وتفتيش العمل لزيارة مشروع إنشاء محور المراغة / ساقلته المركزي ، بطول 1027 متر علي النيل ، والذى يهدف الي ربط الخط الزراعي الشرقي مع خط الزراعي الغربي باستخدام أحدث الأساليب والمقرر الانتهاء منه في فبراير 2024 ، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 60%، وذلك لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة فى المشروع وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستمرار جهود المديريات بالمحافظات فى عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في كافة المشروعات وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، والعمل على الوقاية من حدوث اى مخاطر من شانها المساس بحماية للعمال وسلامتهم ، وتوفير مناخ عمل آمن ..

واوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، أن الحملة تضمنت تعريف العمال ومديرى المشروع بكافة مستحقاتهم وضمان استفادتهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية الواردة في اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 ، كما تم حصر العمالة الغير منتظمة المتواجدة بالمشروع، ووعد مدير المشروع بإحضار صور شخصية للعمال و بطاقات الرقم القومي لهم حتي يتسني للمديرية تسجيلهم بقاعدة البيانات لديها ، وشارك في الحملة ابوبكر خليفة مدير مكتب عمل ساقلته ، ومايكل جمال مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالكوثر ، وعاصم ابوالحمد المفتش ادارة العمالة غير المنتظمة.