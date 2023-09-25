رئيس البنك الآسيوى يشيد برؤية الرئيس السيسى للتكاتف والعمل سويا بقضية المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - قال جين لي تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر المناخ COP 27 العام الماضى أثبتت أهميتها بشأن العمل بتكاتف الجميع لصالح الأجيال المقبلة.

واستطرد: "سيادة الرئيس السيسى كلماتك الثاقبة التى أثبتت بشأن ضرورة عدم تحمل الأجيال المقبلة عواقب أخطاء لم يرتكبوها وأنه لابد العمل والتنفيذ ككيان واحد من أجل حق الأجيال المقبلة".

وأضاف رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية فى مدينة شرم الشيخ، أن الخطر الحالى للتغير المناخى يهدد الجميع ولابد من السعى لصياغة خطوات تنفيذية بشأن هذا التحدى.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية اليوم الإثنين، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وتعقد ندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.