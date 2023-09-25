الرئيس السيسى: الدولة المصرية لديها رؤية لدعم القطاع الخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 01:36 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يقوم بدور مهم فى دعم المشروعات بمحفظة 100 مليار دولار، لافتاً إلى أهمية أن يقوم البنك بدور مهم فى التمويل منخفض التكلفة لدعم الاقتصاديات فى ظل التحديات العالمية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، أنه تم إنجاز مهم بالنسبة للمدى الزمنى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومصر عملت على إنهاء فجوة البنية التحتية وإنشاء قطاع بنية تحتية متطور خلال 8 سنوات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية لدعم القطاع الخاص حيث أن دوره مقدر.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وتعقد ندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.