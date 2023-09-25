نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يستقبل نبيلة مكرم لبحث تنفيذ حقيبة تدريبية للأخصائيين بمؤسسة "فاهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء موسسة "فاهم" للدعم النفسي؛ وذلك لبحث آليات تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ حقيبة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم "التربية الإيجابية" للطلاب.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مثمنًا دور مؤسسة «فاهم» في نشر الوعي بالصحة النفسية، وتدريب ١١٠٠ أخصائي نفسي واجتماعي بالمدارس بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة "التعليم أولا"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إعداد حقيبة تدريبية لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلي مديري المدارس للمرحلة الابتدائية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم البناء على التعاون الوثيق بين الوزارة والمؤسسة في تطوير حقيبة تدريبية بما يناسب احتياجات الطفل في المرحلة الابتدائية، مؤكدا على أهمية قياس أثر الحقائب التدريبية التي تم تنفيذها والبناء عليها.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبناء على هذا التعاون في توسيع نطاق تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ليضم أيضا مديري مدارس المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن شخصية الطفل تتشكل خلال هذه المرحلة الهامة من عمره.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الحقيبة التدريبية التي تستهدف الإخصائي الاجتماعي والإخصائي النفسي ومدير المدرسة في المرحلة الابتدائية والذي يعد أحد مخرجاتها، وكيفية التعامل مع الطلاب ومع الأسرة، وإكساب الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين ومديري المدارس معارف ومهارات التربية الإيجابية؛ بما يمكنهم من ممارسة عملهم بكفاءة وفاعلية.

كما تم الاتفاق على إطلاق فعاليات مكثفة خلال اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق ١٠ أكتوبر المقبل بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، بهدف نشر التوعية بالصحة النفسية، وتوحيد المفاهيم، وانتقاء الطلاب للكلمات والألفاظ التى تعبر عن مشاعرهم وأحاسيسهم بشكل صحيح، مما يساهم فى حماية الطلاب من التشوه المعرفى والشعور بتمييز الأخوات عنه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر على المدير التنفيذي لمؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، وفاطمة الزهراء مدير عام مدارس الرسمية لغات، والدكتورة فاطمة رضا مدير عام تنمية علم النفس، والدكتورة إيمان حسنی مدير عام التربية الاجتماعية.