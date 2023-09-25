مجلسا النواب والشيوخ يهنئان الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

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أحمد جودة - القاهرة - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ د، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيين الله عز وجل أن يعيد الأيام وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيدًا من التنمية والاستقرار والازدهار

المستشار حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هــ.

وقال رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة: " يطيب لي أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس - بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم – تلك المناسبة الجليلة التي كانت مولدًا للهادي الأمين الذى أضاء الوجود بنور النبوة والرسالة ووضع الأسس والمبادئ السمحة للبشرية جمعاء.

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة ونتوجه بالدعاء إلى المولي عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم، وجميع الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير".

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيد الأيام وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيدًا من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة.

جاء نصها: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هدى الله به إلى الخير، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخي وفضائل الاخلاق.

وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيدًا من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير.

