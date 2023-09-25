مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل الآن بكفاءة عالية ويُقدم الخدمات الصحية والتشخيصية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - في تقرير تلقاه رئيس الوزراء: رئيس جامعة طنطا يتابع سير العمل بالمستشفى..ويؤكد: المستشفى يعمل على أكمل وجه

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا؛ بشأن مستجدات تكليف رئيس الوزراء للجامعة بإدارة وتشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا التابعة لمؤسسة ٥٧٣٥٧.

وأكد رئيس الجامعة -في التقرير- أن مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل الآن بكفاءة عالية ويُقدم الخدمات الصحية المُتميزة التشخيصية والعلاجية طبقا لبروتوكولات العلاج الطبى الدولية والمتعارف عليها في مجال طب أورام الاطفال لأبنائنا بالدلتا "بالمجان".

وأضاف الدكتور محمود زكي أنّ المستشفى يعمل -طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (44/07/22/1) بتاريخ 26/07/2022 -بذات الأطقم الطبية وبروتوكولات العلاج المعمول بها بمستشفى سرطان الاطفال ٥٧٣٥٧، بدعم لوجستي كامل من مستشفيات جامعة طنطا والقائمين عليها من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

وأشار تقرير رئيس جامعة طنطا إلى قيامه برفقة الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق، أستاذ ورئيس قسم الأورام بالجامعة، والمدير التنفيذي المُشرف على المستشفى، والدكتور عاصم غلاب، مدير التشغيل بالمستشفى، بتفقد سير العمل به وتم التأكد أن المستشفى يعمل على أكمل وجه.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد عقد اجتماعًا في 26 يوليو الماضي؛ لبحث المشكلات التى تواجه مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا، إذ كان المستشفى يواجه أزمة تعليق العمل به نتيجة حدوث بعض الأزمات الاقتصادية، وآنذاك وجّه رئيس الوزراء بتكليف جامعة طنطا بإدارة وتشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا التابعة لمؤسسة 57357، وتقديم الخدمات المجانية على أفضل وجه، وموافاته بنتيجة التكليف في أقرب وقت.