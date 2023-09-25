نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وتدشين العملية الانتخابية رسميا.

وقال المستشار وليد حمزة خلال المؤتمر: “مرت بلادنا خلال السنوات الاخيرة بالعديد من المحن والصعاب، ولم يحميها سوى ارادة هذا الشعب بحفظ امانة الوطن، وقد كان ذلك من خلال التواجد امام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية التي تضمن المستقبل، حيث ضرب المصريون امثلة في حفظ امانة الوطن”.

وتابع رئيس الوطنية للانتخابات: “انتقلت البلاد من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار، حيث تقترب فترة امتدت 6 سنوات ميلادية اقرها الدستور بعد موافقة البرلمان من الانتهاء، وها نحن نستعد للاننقال إلى فترة رئاسية جديدة يختار فيها الشغب بارادته من يحمل راية الوطن”.

وواصل: “تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، بفتح باب لتشرح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وتتعهد بأن تبقى أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحتراما في الداخل والخارج، وأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي تعكس مكانة مصر وفق اعلى المعايير الدولية، وستجرى الانتخابات كسابقها تحت إشراف قضائي كامل”.

وأعلن رئيس الهيئة عن أنه لمن حسن الطالع ان يتواكب فتح باب الترشح مع مرور 100 عام على أول انتخابات نموذجية في مصر، حيث أعدت الهيئة جدولا زمنيا لكل خطوات الترشح وإعلان القائمة الأولية والطعن عليها ثم بدء فترة الدعاية ثم فترة الصمت والانتخابات في الداخل والخارج وإعلان النتائج النهائية.