وكيل الأزهر: الأزهر يولي أبناءه الموهوبين عناية بالغة

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح وكيل الأزهر، يرافقه عدد من قيادات الأزهر، وكبار الفنانين التشكيليين، يتقدمهم الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الإثنين، معرضا للفنون التشكيلية والخط العربي، من تنفيذ طلاب الأزهر الشريف، ونخبة من الفنانين التشكيليين، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد الدكتور محمد الضويني، خلال افتتاح المعرض، أن الأزهر يولي أبناءه الموهوبين عناية بالغة، ويعمل دائما على تطوير مواهبهم وقدراتهم، وتحفيزهم على الإبداع في جميع المجالات والأنشطة الفنية المختلفة؛ من أجل إعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة دينيا وعلميا، مقدما الشكر لكل المشاركين في تنظيم وإعداد المعرض.

ويضم معرض الفنون التشكيلية والخط العربي، باقة متميزة من الأعمال الفنية المتميزة التي تحكي وتصور الحقبة الزمنية من قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاولة هدم الكعبة المشرفة، مرورا بهجرته من مكة إلى المدينة، ومؤامرة قريش لقتله صلى الله عليه وسلم، كما يضم المعرض أعمال فنية متميزة لطلبة الأزهر الشريف، تشمل أعمال الرسم والتصوير والأشغال اليدوية.

كما كرَّم فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وذلك على أعماله الفنية المتميزة، والتي شارك بها اليوم في معرض الفنون التشكيلية المقام بمركز الأزهر للمؤتمرات، والذي تم افتتاحه ضمن فعاليات احتفالية الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف.

وضمت أعمال الدكتور طاهر عبد العظيم المشاركة بالمعرض، باقة من اللوحات الفنية المتميزة المستوحاه من السيرة النبوية العطرة، والتي تحكي وتصور بطريقة جاذبة، الحقبة الزمنية من قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاولة هدم الكعبة المشرفة، مرورا بهجرته من مكة إلى المدينة، ومؤامرة قريش لقتله، ومراحل دعوته صلى الله عليه وسلم.

كما كرّم الدكتور الضويني، طلاب الأزهر المبدعين والمتميزين، الذين شاركوا في أعمال المعرض، والمشاركين في فعاليات احتفالية الأزهر بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الأزهر يولي أبناءه الموهوبين عناية بالغة، ويعمل دائما على تطوير مواهبهم وقدراتهم، وتحفيزهم على الإبداع فى جميع المجالات والأنشطة الفنية المختلفة.