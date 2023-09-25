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تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية باليوم والساعة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - تنشر "صوت الأمة" الجدول الزمنى التفصيلي، للانتخابات الرئاسية 2023، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023.

 

 

- تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا لـ 5 مساء من 5 إلى 14 أكتوبر وينتهي العمل فى اليوم الأخير الساعة 2 ظهرا.

 

- إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

 

- تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء خلال يومى 17 و 18 أكتوبر.

 

- فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.

 

- إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

 

- تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء خلال يومي 23 و 24 أكتوبر.

 

- البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.

 

- تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين 27 و 28 أكتوبر. 

 

- تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، من 29 أكتوبر لـ 7 نوفمبر.

 

- اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.

 

أخر موعد لسحب طلبات الترشح يوم 8 نوفمبر.

 

- إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، وتبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

 

- أخر موعد لتنازل المرشح يوم 15 نوفمبر.

 

- نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 نوفمبر.

 

- توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج من الساعة 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.

 

- انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة خلال أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

 

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.

 

- الانتخاب داخل مصر الساعة 9 صباحا لـ 9 مساء أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر.

 

- انتهاء فرز الأصوات وتسليم المحاضر للجان العامة وصدور القرارات بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر.

 

- تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.

 

- البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و 16 ديسمبر.

 

- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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