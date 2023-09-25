الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين: اصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 06:34 مساءً - قال المستشار وليد حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، مضيفا أن العملية الانتخابية ستجري تحت إشراف قضائي كامل (قاض لكل صندوق)، ومتابعة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.

وتابع رئيس الهيئة خلال المؤتمر: الهيئة تتعهد أن يكون عملها محل احترام في الداخل والخارج، وأن تحتكم لضمير القاضي، قائلًا: "نقف فيه علي مسافة واحدة دون انحياز أو تمييز"، موجهًا رسالة للشعب قائلًا:" لقد جئتم كثيرًا من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار، شاركوا في الانتخابات واختاروا مرشحكم والتفتوا عن الشائعات والأكاذيب، وكونوا علي يقين أننا قائمين علي خدمة الوطن فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع.