قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي مطروح والبحر الأحمر الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. مختار جمعة عن انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (مطروح– البحر الأحمر ) الجمعة القادمة.

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف.

يوم الجمعة القادمة: (14ربيع أول 1445هـ)، الموافق(29/9/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " مظاهر رحمة النبي – صلى الله عليه وسلم - بأمته "، وذلك على النحو التالي: