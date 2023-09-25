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قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي مطروح والبحر الأحمر الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. مختار جمعة عن انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (مطروح– البحر الأحمر ) الجمعة القادمة. 
وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف. 

يوم الجمعة القادمة: (14ربيع أول 1445هـ)، الموافق(29/9/2023م)، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " مظاهر رحمة النبي – صلى الله عليه وسلم - بأمته "، وذلك على النحو التالي:

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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